Ціна Ethereans (OS)
Поточна ціна Ethereans (OS) сьогодні становить 0.455905 USD з ринковою капіталізацією $ 389.68K USD. Ціна OS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethereans:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 530.53 USD
- зміна ціни Ethereans протягом дня — +3.79%
- циркуляційна пропозиція – 856.01K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethereans до USD становила $ +0.01666445.
За останні 30 днів зміна ціни Ethereans до USD становила $ -0.0028659556.
За останні 60 днів зміна ціни Ethereans до USD становила $ +0.0273504703.
За останні 90 днів зміна ціни Ethereans до USD становила $ -0.0987363546914329.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01666445
|+3.79%
|30 днів
|$ -0.0028659556
|-0.62%
|60 днів
|$ +0.0273504703
|+6.00%
|90 днів
|$ -0.0987363546914329
|-17.80%
Останній аналіз цін Ethereans: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.73%
+3.79%
-3.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.
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