Сьогоднішня ціна EtherDoge (EDOGE)

Поточна ціна EtherDoge (EDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EtherDoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD

- зміна ціни EtherDoge протягом дня — -8.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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