Сьогоднішня ціна Ethena USDe (USDE)

Поточна ціна Ethena USDe (USDE) сьогодні становить 0.998029 USD з ринковою капіталізацією $ 5.90B USD. Ціна USDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethena USDe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.49M USD

- зміна ціни Ethena USDe протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 5.92B USD

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