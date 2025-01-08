Ціна Ethena Staked USDe (SUSDE)
Поточна ціна Ethena Staked USDe (SUSDE) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethena Staked USDe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.91M USD
- зміна ціни Ethena Staked USDe протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SUSDE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUSDE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ -0.002420140405315.
За останні 30 днів зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ +0.0028187640.
За останні 60 днів зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ +0.0211268220.
За останні 90 днів зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ +0.0355254380478646.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002420140405315
|-0.21%
|30 днів
|$ +0.0028187640
|+0.25%
|60 днів
|$ +0.0211268220
|+1.85%
|90 днів
|$ +0.0355254380478646
|+3.22%
Останній аналіз цін Ethena Staked USDe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.21%
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SUSDE до AUD
A$1.824
|1 SUSDE до GBP
￡0.912
|1 SUSDE до EUR
€1.0944
|1 SUSDE до USD
$1.14
|1 SUSDE до MYR
RM5.13
|1 SUSDE до TRY
₺40.2762
|1 SUSDE до JPY
¥180.348
|1 SUSDE до RUB
₽122.265
|1 SUSDE до INR
₹97.8462
|1 SUSDE до IDR
Rp18,387.0942
|1 SUSDE до PHP
₱66.5532
|1 SUSDE до EGP
￡E.57.7296
|1 SUSDE до BRL
R$6.954
|1 SUSDE до CAD
C$1.6302
|1 SUSDE до BDT
৳138.852
|1 SUSDE до NGN
₦1,761.9726
|1 SUSDE до UAH
₴48.4956
|1 SUSDE до VES
Bs60.42
|1 SUSDE до PKR
Rs319.4964
|1 SUSDE до KZT
₸606.0582
|1 SUSDE до THB
฿39.4782
|1 SUSDE до TWD
NT$37.4718
|1 SUSDE до CHF
Fr1.026
|1 SUSDE до HKD
HK$8.8578
|1 SUSDE до MAD
.د.م11.4684