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Ціна Ethena Staked USDe (SUSDE)

USD

Графік ціни Ethena Staked USDe (SUSDE) в реальному часі

$1.14
$1.14$1.14
-0.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Ethena Staked USDe (SUSDE)

Поточна ціна Ethena Staked USDe (SUSDE) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethena Staked USDe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.91M USD
- зміна ціни Ethena Staked USDe протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Ethena Staked USDe (SUSDE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ -0.002420140405315.
За останні 30 днів зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ +0.0028187640.
За останні 60 днів зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ +0.0211268220.
За останні 90 днів зміна ціни Ethena Staked USDe до USD становила $ +0.0355254380478646.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.002420140405315-0.21%
30 днів$ +0.0028187640+0.25%
60 днів$ +0.0211268220+1.85%
90 днів$ +0.0355254380478646+3.22%

Аналіз цін Ethena Staked USDe (SUSDE)

Останній аналіз цін Ethena Staked USDe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

-0.16%

-0.21%

+0.23%

Ринкова інформація Ethena Staked USDe (SUSDE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 37.91M
$ 37.91M$ 37.91M

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Ethena Staked USDe (SUSDE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SUSDE до місцевих валют

1 SUSDE до AUD
A$1.824
1 SUSDE до GBP
0.912
1 SUSDE до EUR
1.0944
1 SUSDE до USD
$1.14
1 SUSDE до MYR
RM5.13
1 SUSDE до TRY
40.2762
1 SUSDE до JPY
¥180.348
1 SUSDE до RUB
122.265
1 SUSDE до INR
97.8462
1 SUSDE до IDR
Rp18,387.0942
1 SUSDE до PHP
66.5532
1 SUSDE до EGP
￡E.57.7296
1 SUSDE до BRL
R$6.954
1 SUSDE до CAD
C$1.6302
1 SUSDE до BDT
138.852
1 SUSDE до NGN
1,761.9726
1 SUSDE до UAH
48.4956
1 SUSDE до VES
Bs60.42
1 SUSDE до PKR
Rs319.4964
1 SUSDE до KZT
606.0582
1 SUSDE до THB
฿39.4782
1 SUSDE до TWD
NT$37.4718
1 SUSDE до CHF
Fr1.026
1 SUSDE до HKD
HK$8.8578
1 SUSDE до MAD
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