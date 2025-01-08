Сьогоднішня ціна Ethena Staked USDe (SUSDE)

Поточна ціна Ethena Staked USDe (SUSDE) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethena Staked USDe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.91M USD

- зміна ціни Ethena Staked USDe протягом дня — -0.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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