Ціна Ethena Staked ENA (SENA)
Поточна ціна Ethena Staked ENA (SENA) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethena Staked ENA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.18M USD
- зміна ціни Ethena Staked ENA протягом дня — -16.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethena Staked ENA до USD становила $ -0.198440406934312.
За останні 30 днів зміна ціни Ethena Staked ENA до USD становила $ -0.0036156885.
За останні 60 днів зміна ціни Ethena Staked ENA до USD становила $ +1.0474537125.
За останні 90 днів зміна ціни Ethena Staked ENA до USD становила $ +0.7459432325184679.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.198440406934312
|-16.48%
|30 днів
|$ -0.0036156885
|-0.35%
|60 днів
|$ +1.0474537125
|+104.22%
|90 днів
|$ +0.7459432325184679
|+287.95%
Останній аналіз цін Ethena Staked ENA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.46%
-16.48%
+10.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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