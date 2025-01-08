Сьогоднішня ціна ETHDOWN (ETHDOWN)

Поточна ціна ETHDOWN (ETHDOWN) сьогодні становить 0.03431447 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHDOWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHDOWN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.29K USD

- зміна ціни ETHDOWN протягом дня — +23.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ETHDOWN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETHDOWN.