Ціна ETHDOWN (ETHDOWN)
Поточна ціна ETHDOWN (ETHDOWN) сьогодні становить 0.03431447 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHDOWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHDOWN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.29K USD
- зміна ціни ETHDOWN протягом дня — +23.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHDOWN до USD становила $ +0.00646565.
За останні 30 днів зміна ціни ETHDOWN до USD становила $ +0.0090640677.
За останні 60 днів зміна ціни ETHDOWN до USD становила $ -0.0182165055.
За останні 90 днів зміна ціни ETHDOWN до USD становила $ -0.13988115333547026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00646565
|+23.22%
|30 днів
|$ +0.0090640677
|+26.41%
|60 днів
|$ -0.0182165055
|-53.08%
|90 днів
|$ -0.13988115333547026
|-80.30%
Останній аналіз цін ETHDOWN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+23.22%
-9.30%
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