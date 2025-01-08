Сьогоднішня ціна ETHAX (ETHAX)

Поточна ціна ETHAX (ETHAX) сьогодні становить 0.00681992 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.63 USD

- зміна ціни ETHAX протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ETHAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETHAX.