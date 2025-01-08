Ціна ETHAX (ETHAX)
Поточна ціна ETHAX (ETHAX) сьогодні становить 0.00681992 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETHAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.63 USD
- зміна ціни ETHAX протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETHAX до USD становила $ -0.0024504395.
За останні 60 днів зміна ціни ETHAX до USD становила $ -0.0024875753.
За останні 90 днів зміна ціни ETHAX до USD становила $ -0.01216135070993446.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0024504395
|-35.93%
|60 днів
|$ -0.0024875753
|-36.47%
|90 днів
|$ -0.01216135070993446
|-64.07%
Останній аналіз цін ETHAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.52%
-0.19%
+6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ETHAX - A licensed and regulated crypto currency business that is building 'ETHAX Trader' the next generation non-custodial machine learning crypto trading system. We have already built the worlds first zero fee DEX called 'ETHAX Swap' (ETHAX.io) and will be releasing the 'ETHAX Wallet' a secure state of the art multi-blockchain crypto wallet on Android and IOS. The ETHAX Token is the utility token native for our software and can be used to pay the license fees for 'ETHAX Trader' as well as exchanging against other cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, BUSD, BNB and many more across multiple CEX's and DEX's.
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