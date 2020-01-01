Токеноміка Ethane (C2H6) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethane (C2H6), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethane (C2H6) Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH.

One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees!

MEV Protection

Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps.

Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice.

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Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool Офіційний вебсайт: https://ethane.app/ Whitepaper: https://ethane.app/EthaneWhitepaperV2.0.pdf Купити C2H6 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethane (C2H6) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethane (C2H6), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 273,24K $ 273,24K $ 273,24K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 273,24K $ 273,24K $ 273,24K Історичний максимум: $ 2,57 $ 2,57 $ 2,57 Історичний мінімум: $ 0,167368 $ 0,167368 $ 0,167368 Поточна ціна: $ 0,273235 $ 0,273235 $ 0,273235 Дізнайтеся більше про ціну Ethane (C2H6)

Токеноміка Ethane (C2H6): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethane (C2H6) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів C2H6, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів C2H6, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку C2H6, досліджуйте ціну токена C2H6 в реальному часі!

Прогноз ціни C2H6 Хочете знати, куди рухається C2H6? Наша сторінка прогнозу ціни C2H6 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена C2H6 зараз!

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