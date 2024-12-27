Сьогоднішня ціна Ethane (C2H6)

Поточна ціна Ethane (C2H6) сьогодні становить 0.756633 USD з ринковою капіталізацією $ 756.84K USD. Ціна C2H6 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethane:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 587.17 USD

- зміна ціни Ethane протягом дня — +8.78%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

Отримуйте оновлення цін C2H6 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни C2H6.