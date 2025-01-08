Ціна ETHA Lend (ETHA)
Поточна ціна ETHA Lend (ETHA) сьогодні становить 0.00231961 USD з ринковою капіталізацією $ 18.34K USD. Ціна ETHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHA Lend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64 USD
- зміна ціни ETHA Lend протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 7.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHA Lend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETHA Lend до USD становила $ +0.0021290909.
За останні 60 днів зміна ціни ETHA Lend до USD становила $ +0.0015119781.
За останні 90 днів зміна ціни ETHA Lend до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ +0.0021290909
|+91.79%
|60 днів
|$ +0.0015119781
|+65.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETHA Lend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-0.29%
-36.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ETHA token is an ERC-20 token, that will give its holder on-chain voting rights for protocol parameters, amendments, upgrades, as well as granting them at a later stage shares of the protocol fees. Furthermore, it can be used to mine additional tokens by providing liquidity..
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