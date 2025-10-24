Інформація щодо ціни ETH6900 (ETH6900) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,148103$ 0,148103 $ 0,148103 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,25%

Актуальна ціна ETH6900 (ETH6900) становить --. За останні 24 години ETH6900 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ETH6900 становить $ 0,148103, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ETH6900 змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ETH6900 (ETH6900)

Ринкова капіталізація $ 11,48K$ 11,48K $ 11,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,48K$ 11,48K $ 11,48K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ETH6900 — $ 11,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ETH6900 — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,48K.