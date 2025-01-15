Ціна ETH Printer (ETHPRINTER)
Поточна ціна ETH Printer (ETHPRINTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 273.60K USD. Ціна ETHPRINTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETH Printer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.82K USD
- зміна ціни ETH Printer протягом дня — -12.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETH Printer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETH Printer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ETH Printer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ETH Printer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETH Printer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-12.03%
-16.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ETHPrinter is here, and it’s ready to go brrr. Every sale feeds $ETHPrinter and is distributed directly to holders. This isn’t just another meme token—it’s your golden ticket to nonstop ETH rewards. The Base community has been waiting for a true $ETH printer, and it’s finally here. Grab your friends, load up your wallets, and join the $ETHPrinter movement. Because when we print, we print $ETH—forever. Misson: Build the biggest $ETHPrinter in the world on Base to onboard the next generation of Web3 users into the Ethereum and Base ecosystems. By combining community-driven tokenomics, advanced staking strategies, and direct $ETH distributions, we aim to democratize the benefits of Ethereum’s ecosystem growth.
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