Сьогоднішня ціна ETF The Token (ETF)

Поточна ціна ETF The Token (ETF) сьогодні становить 0.00546357 USD з ринковою капіталізацією $ 114.74K USD. Ціна ETF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETF The Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.78 USD

- зміна ціни ETF The Token протягом дня — -10.14%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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