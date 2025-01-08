Ціна ETF The Token (ETF)
Поточна ціна ETF The Token (ETF) сьогодні становить 0.00546357 USD з ринковою капіталізацією $ 114.74K USD. Ціна ETF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETF The Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.78 USD
- зміна ціни ETF The Token протягом дня — -10.14%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETF The Token до USD становила $ -0.000616844460597384.
За останні 30 днів зміна ціни ETF The Token до USD становила $ +0.0009626548.
За останні 60 днів зміна ціни ETF The Token до USD становила $ -0.0006833232.
За останні 90 днів зміна ціни ETF The Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000616844460597384
|-10.14%
|30 днів
|$ +0.0009626548
|+17.62%
|60 днів
|$ -0.0006833232
|-12.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETF The Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-10.14%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.
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