Ціна ETF Rocks (ETF)
Поточна ціна ETF Rocks (ETF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.87K USD. Ціна ETF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETF Rocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.31 USD
- зміна ціни ETF Rocks протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.62B USD
Отримуйте оновлення цін ETF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETF Rocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ETF Rocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ETF Rocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ETF Rocks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.99%
|60 днів
|$ 0
|-15.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ETF Rocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ETF до AUD
A$--
|1 ETF до GBP
￡--
|1 ETF до EUR
€--
|1 ETF до USD
$--
|1 ETF до MYR
RM--
|1 ETF до TRY
₺--
|1 ETF до JPY
¥--
|1 ETF до RUB
₽--
|1 ETF до INR
₹--
|1 ETF до IDR
Rp--
|1 ETF до PHP
₱--
|1 ETF до EGP
￡E.--
|1 ETF до BRL
R$--
|1 ETF до CAD
C$--
|1 ETF до BDT
৳--
|1 ETF до NGN
₦--
|1 ETF до UAH
₴--
|1 ETF до VES
Bs--
|1 ETF до PKR
Rs--
|1 ETF до KZT
₸--
|1 ETF до THB
฿--
|1 ETF до TWD
NT$--
|1 ETF до CHF
Fr--
|1 ETF до HKD
HK$--
|1 ETF до MAD
.د.م--