Ціна Eternity GLORY Token ($GLORY)
Поточна ціна Eternity GLORY Token ($GLORY) сьогодні становить 0.00100778 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $GLORY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eternity GLORY Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.74 USD
- зміна ціни Eternity GLORY Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eternity GLORY Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eternity GLORY Token до USD становила $ -0.0001338073.
За останні 60 днів зміна ціни Eternity GLORY Token до USD становила $ +0.0002909488.
За останні 90 днів зміна ціни Eternity GLORY Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001338073
|-13.27%
|60 днів
|$ +0.0002909488
|+28.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eternity GLORY Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glory is the economic token for the game, Eternity. In Eternity, you can quest and battle monsters to earn valuable loot (NFTs) and Glory. Eternity can be played on all of your favorite devices (Web, iOS, Android).
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