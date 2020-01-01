Токеноміка Eternals (ETER) Дізнайтеся ключову інформацію про Eternals (ETER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eternals (ETER) Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure. Офіційний вебсайт: https://eternals.game Whitepaper: https://docs.eternals.game Купити ETER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eternals (ETER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eternals (ETER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 254,08K $ 254,08K $ 254,08K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,28B $ 1,28B $ 1,28B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Історичний максимум: $ 0,00126503 $ 0,00126503 $ 0,00126503 Історичний мінімум: $ 0,00018465 $ 0,00018465 $ 0,00018465 Поточна ціна: $ 0,00019662 $ 0,00019662 $ 0,00019662 Дізнайтеся більше про ціну Eternals (ETER)

Токеноміка Eternals (ETER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eternals (ETER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETER, досліджуйте ціну токена ETER в реальному часі!

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