Ціна Eternals (ETER)
Поточна ціна Eternals (ETER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 588.63K USD. Ціна ETER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eternals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eternals протягом дня — -3.17%
- циркуляційна пропозиція – 976.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eternals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eternals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eternals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eternals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eternals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-3.17%
-14.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.
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