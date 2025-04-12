Сьогоднішня ціна Eternals (ETER)

Поточна ціна Eternals (ETER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 588.63K USD. Ціна ETER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eternals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Eternals протягом дня — -3.17%

- циркуляційна пропозиція – 976.52M USD

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