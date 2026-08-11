Сьогоднішня ціна EternalAI

Поточна ціна EternalAI (EAI) сьогодні становить $ 0,00145535, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EAI до USD становить $ 0,00145535 за EAI.

EternalAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 463 484, з циркуляційною пропозицією у 318,47M EAI. Протягом останніх 24 годин EAI торгувався між $ 0,00144922 (мінімум) та $ 0,00145865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,289074, тоді як історичний мінімум — $ 0,0012552.

У короткостроковій динаміці EAI змінився на -0,08% за останню годину та на -1,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,23.

Ринкова інформація щодо EternalAI (EAI)

Ринкова капіталізація $ 463,48K$ 463,48K $ 463,48K Обсяг (за 24 год) $ 9,23$ 9,23 $ 9,23 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,46M$ 1,46M $ 1,46M Циркуляційне постачання 318,47M 318,47M 318,47M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EternalAI — $ 463,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,23. Циркуляційна пропозиція EAI — 318,47M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,46M.