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Поточна ціна Eternal Stake Finance сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ESF становить 337 519 USD. Відстежуйте оновлення цін ESF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Eternal Stake Finance сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ESF становить 337 519 USD. Відстежуйте оновлення цін ESF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Eternal Stake Finance (ESF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ESF до USD:

$0,00027535
$0,00027535$0,00027535
+0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Eternal Stake Finance (ESF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:21:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Eternal Stake Finance

Поточна ціна Eternal Stake Finance (ESF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ESF до USD становить $ 0 за ESF.

Eternal Stake Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 337 519, з циркуляційною пропозицією у 1,25B ESF. Протягом останніх 24 годин ESF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00105961, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ESF змінився на -1,35% за останню годину та на +7,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,18K.

Ринкова інформація щодо Eternal Stake Finance (ESF)

$ 337,52K
$ 337,52K$ 337,52K

$ 14,18K
$ 14,18K$ 14,18K

$ 540,03K
$ 540,03K$ 540,03K

1,25B
1,25B 1,25B

1 999 995 628,64952
1 999 995 628,64952 1 999 995 628,64952

Поточна ринкова капіталізація Eternal Stake Finance — $ 337,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,18K. Циркуляційна пропозиція ESF — 1,25B, зі загальною пропозицією 1999995628.64952. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 540,03K.

Історія ціни Eternal Stake Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00105961
$ 0,00105961$ 0,00105961

$ 0
$ 0$ 0

-1,35%

+0,20%

+7,13%

+7,13%

Історія ціни Eternal Stake Finance (ESF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eternal Stake Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eternal Stake Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eternal Stake Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eternal Stake Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,20%
30 днів$ 0-21,38%
60 днів$ 0-37,03%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Eternal Stake Finance

Прогноз ціни Eternal Stake Finance (ESF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ESF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Eternal Stake Finance (ESF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Eternal Stake Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Eternal Stake Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ESF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Eternal Stake Finance.

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Ресурс Eternal Stake Finance (ESF)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Solana Ecosystem

Про Eternal Stake Finance

Яка зараз ціна Eternal Stake Finance?

Eternal Stake Finance торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.19% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ESF порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.19% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ESF перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Eternal Stake Finance виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem ESF демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Eternal Stake Finance?

Ринкова капіталізація ₴14879419.81339224320000 розташовує ESF на #4058 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ESF?

Eternal Stake Finance згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ESF?

З 1249995628.64952 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Eternal Stake Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:21:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Eternal Stake Finance (ESF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$1,4678
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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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