Яка зараз ціна Eternal Stake Finance?

Eternal Stake Finance торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.19% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ESF порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.19% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ESF перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Eternal Stake Finance виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem ESF демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Eternal Stake Finance?

Ринкова капіталізація ₴14879419.81339224320000 розташовує ESF на #4058 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ESF?

Eternal Stake Finance згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ESF?

З 1249995628.64952 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.