Інформація щодо ціни ESV Capital (ESVC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01246712 $ 0,01246712 $ 0,01246712 Мін. за 24 год $ 0,01997865 $ 0,01997865 $ 0,01997865 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01246712$ 0,01246712 $ 0,01246712 Макс. за 24 год $ 0,01997865$ 0,01997865 $ 0,01997865 Рекордний максимум $ 0,193934$ 0,193934 $ 0,193934 Найнижча ціна $ 0,00539879$ 0,00539879 $ 0,00539879 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -9,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,17%

Актуальна ціна ESV Capital (ESVC) становить $0,01448572. За останні 24 години ESVC торгувався між мінімумом у $ 0,01246712 і максимумом у $ 0,01997865, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ESVC становить $ 0,193934, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00539879.

Що стосується короткострокових результатів, то ESVC змінився на +0,09% за останню годину, -9,66% за 24 години та на -3,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ESV Capital (ESVC)

Ринкова капіталізація $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 99 999 918,126461 99 999 918,126461 99 999 918,126461

Поточна ринкова капіталізація ESV Capital — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ESVC — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999918.126461. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,45M.