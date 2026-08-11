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Поточна ціна eSui Dollar сьогодні становить 0.999158 USD. Ринкова капіталізація SUIUSDE становить 13,085,568 USD. Відстежуйте оновлення цін SUIUSDE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна eSui Dollar сьогодні становить 0.999158 USD. Ринкова капіталізація SUIUSDE становить 13,085,568 USD. Відстежуйте оновлення цін SUIUSDE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SUIUSDE

Інформація про ціну SUIUSDE

Що таке SUIUSDE

Офіційний вебсайт SUIUSDE

Токеноміка SUIUSDE

Прогноз ціни SUIUSDE

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Ціна eSui Dollar (SUIUSDE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SUIUSDE до USD:

$0.999207
$0.999207$0.999207
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни eSui Dollar (SUIUSDE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:08:48 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна eSui Dollar

Поточна ціна eSui Dollar (SUIUSDE) сьогодні становить $ 0.999158, зі зміною 0.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUIUSDE до USD становить $ 0.999158 за SUIUSDE.

eSui Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,085,568, з циркуляційною пропозицією у 13.10M SUIUSDE. Протягом останніх 24 годин SUIUSDE торгувався між $ 0.998848 (мінімум) та $ 0.999827 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.062, тоді як історичний мінімум — $ 0.978642.

У короткостроковій динаміці SUIUSDE змінився на +0.03% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19.65K.

Ринкова інформація щодо eSui Dollar (SUIUSDE)

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

$ 19.65K
$ 19.65K$ 19.65K

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

13.10M
13.10M 13.10M

13,096,208.621346
13,096,208.621346 13,096,208.621346

Поточна ринкова капіталізація eSui Dollar — $ 13.09M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19.65K. Циркуляційна пропозиція SUIUSDE — 13.10M, зі загальною пропозицією 13096208.621346. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.09M.

Історія ціни eSui Dollar у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.998848
$ 0.998848$ 0.998848
Мін. за 24 год
$ 0.999827
$ 0.999827$ 0.999827
Макс. за 24 год

$ 0.998848
$ 0.998848$ 0.998848

$ 0.999827
$ 0.999827$ 0.999827

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.978642
$ 0.978642$ 0.978642

+0.03%

-0.01%

+0.02%

+0.02%

Історія ціни eSui Dollar (SUIUSDE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни eSui Dollar до USD становила $ -0.000188894471089385.
За останні 30 днів зміна ціни eSui Dollar до USD становила $ -0.0001559685.
За останні 60 днів зміна ціни eSui Dollar до USD становила $ +0.0001930373.
За останні 90 днів зміна ціни eSui Dollar до USD становила $ -0.0000000378788325.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000188894471089385-0.01%
30 днів$ -0.0001559685-0.01%
60 днів$ +0.0001930373+0.02%
90 днів$ -0.0000000378788325-0.00%

Прогноз ціни eSui Dollar

Прогноз ціни eSui Dollar (SUIUSDE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SUIUSDE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни eSui Dollar (SUIUSDE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна eSui Dollar потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне eSui Dollar у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SUIUSDE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни eSui Dollar.

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Ресурс eSui Dollar (SUIUSDE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

StablecoinsSui EcosystemSynthetic Dollar

Про eSui Dollar

Яка зараз актуальна ціна eSui Dollar?

eSui Dollar коштує ₴44.03213971325250720000, що свідчить про зміну ціни на -0.01% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок SUIUSDE?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴44.01847824698680320000 і ₴44.06162203883881680000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг eSui Dollar на ринку?

Наразі він займає #1025 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴576671115.48250245120000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 13096208.621346 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності eSui Dollar?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про eSui Dollar

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:08:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для eSui Dollar (SUIUSDE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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