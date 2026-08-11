Сьогоднішня ціна eSui Dollar

Поточна ціна eSui Dollar (SUIUSDE) сьогодні становить $ 0.999158, зі зміною 0.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUIUSDE до USD становить $ 0.999158 за SUIUSDE.

eSui Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,085,568, з циркуляційною пропозицією у 13.10M SUIUSDE. Протягом останніх 24 годин SUIUSDE торгувався між $ 0.998848 (мінімум) та $ 0.999827 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.062, тоді як історичний мінімум — $ 0.978642.

У короткостроковій динаміці SUIUSDE змінився на +0.03% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19.65K.

Ринкова інформація щодо eSui Dollar (SUIUSDE)

Ринкова капіталізація $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M Обсяг (за 24 год) $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M Циркуляційне постачання 13.10M 13.10M 13.10M Загальна пропозиція 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

Поточна ринкова капіталізація eSui Dollar — $ 13.09M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19.65K. Циркуляційна пропозиція SUIUSDE — 13.10M, зі загальною пропозицією 13096208.621346. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.09M.