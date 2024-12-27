Ціна Essentia (ESS)
Поточна ціна Essentia (ESS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 194.10K USD. Ціна ESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Essentia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.45K USD
- зміна ціни Essentia протягом дня — -12.20%
- циркуляційна пропозиція – 1.08B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Essentia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Essentia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Essentia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Essentia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.20%
|30 днів
|$ 0
|-33.09%
|60 днів
|$ 0
|-3.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Essentia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-12.20%
-5.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Essentia is a masternoded multi-chained set of protocols connecting centralized and decentralized resources to create new powerful interactions and experiences.
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