Сьогоднішня ціна Esportplayer (ESPORT)

Поточна ціна Esportplayer (ESPORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 992.44K USD. Ціна ESPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Esportplayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.52K USD

- зміна ціни Esportplayer протягом дня — +14.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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