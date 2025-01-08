Ціна Esportplayer (ESPORT)
Поточна ціна Esportplayer (ESPORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 992.44K USD. Ціна ESPORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Esportplayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.52K USD
- зміна ціни Esportplayer протягом дня — +14.91%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Esportplayer до USD становила $ +0.00012878.
За останні 30 днів зміна ціни Esportplayer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Esportplayer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Esportplayer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012878
|+14.91%
|30 днів
|$ 0
|+59.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Esportplayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
+14.91%
+105.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.
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