Сьогоднішня ціна Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Поточна ціна Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) сьогодні становить 0.354932 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAHIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Esporte Clube Bahia Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.71 USD

- зміна ціни Esporte Clube Bahia Fan Token протягом дня — -7.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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