Ціна Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)
Поточна ціна Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) сьогодні становить 0.354932 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAHIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Esporte Clube Bahia Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.71 USD
- зміна ціни Esporte Clube Bahia Fan Token протягом дня — -7.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BAHIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAHIA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Esporte Clube Bahia Fan Token до USD становила $ -0.0272500468998267.
За останні 30 днів зміна ціни Esporte Clube Bahia Fan Token до USD становила $ +0.2359314283.
За останні 60 днів зміна ціни Esporte Clube Bahia Fan Token до USD становила $ +0.2359314283.
За останні 90 днів зміна ціни Esporte Clube Bahia Fan Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0272500468998267
|-7.13%
|30 днів
|$ +0.2359314283
|+66.47%
|60 днів
|$ +0.2359314283
|+66.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Esporte Clube Bahia Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-7.13%
+66.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAHIA до AUD
A$0.56079256
|1 BAHIA до GBP
￡0.2839456
|1 BAHIA до EUR
€0.3371854
|1 BAHIA до USD
$0.354932
|1 BAHIA до MYR
RM1.55105284
|1 BAHIA до TRY
₺12.66042444
|1 BAHIA до JPY
¥55.21322192
|1 BAHIA до RUB
₽34.8543224
|1 BAHIA до INR
₹30.60223704
|1 BAHIA до IDR
Rp5,724.70887596
|1 BAHIA до PHP
₱20.71383152
|1 BAHIA до EGP
￡E.17.90277008
|1 BAHIA до BRL
R$2.09764812
|1 BAHIA до CAD
C$0.50755276
|1 BAHIA до BDT
৳43.20232304
|1 BAHIA до NGN
₦552.85273116
|1 BAHIA до UAH
₴14.84680556
|1 BAHIA до VES
Bs19.876192
|1 BAHIA до PKR
Rs98.75627968
|1 BAHIA до KZT
₸183.52113992
|1 BAHIA до THB
฿11.95056044
|1 BAHIA до TWD
NT$11.63112164
|1 BAHIA до CHF
Fr0.3194388
|1 BAHIA до HKD
HK$2.76492028
|1 BAHIA до MAD
.د.م3.53512272