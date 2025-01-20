Ціна ESM X (ESMX)
Поточна ціна ESM X (ESMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ESM X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.45 USD
- зміна ціни ESM X протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ESM X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ESM X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ESM X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ESM X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.39%
|60 днів
|$ 0
|-39.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ESM X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Already running gaming platform with 30k+ users, 750+ tournaments, an offline venue (Gamerland) and huge partners like Samsung, Red Bull, or Lenovo enters the web3 world. ESM X will take over BASE and make it the central gaming HUB of web3.
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