Ціна Eska (ESK)
Поточна ціна Eska (ESK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eska:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79 USD
- зміна ціни Eska протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eska до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eska до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eska до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eska до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-65.78%
|60 днів
|$ 0
|-31.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eska: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The new ESK usecase will become "Insurance", and it will have a central role in our DECENOMY ecosystem.
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