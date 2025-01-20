Ціна ESG (ESG)
Поточна ціна ESG (ESG) сьогодні становить 0.340903 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ESG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.57K USD
- зміна ціни ESG протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ESG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ESG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ESG до USD становила $ -0.0015402589613832.
За останні 30 днів зміна ціни ESG до USD становила $ +0.0470350005.
За останні 60 днів зміна ціни ESG до USD становила $ +0.0903357836.
За останні 90 днів зміна ціни ESG до USD становила $ +0.0737471878628609.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015402589613832
|-0.44%
|30 днів
|$ +0.0470350005
|+13.80%
|60 днів
|$ +0.0903357836
|+26.50%
|90 днів
|$ +0.0737471878628609
|+27.60%
Останній аналіз цін ESG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.24%
-0.44%
-4.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ESG Financial Platform is decentralized lending platform enabling users to supply/borrow cryptocurrency at a high APY rate. New DeFi paradigm, where we offer financial products actually tied to real economy of renewable energy industry on top of conventional DeFi products and NFT.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ESG до AUD
A$0.5454448
|1 ESG до GBP
￡0.27613143
|1 ESG до EUR
€0.33067591
|1 ESG до USD
$0.340903
|1 ESG до MYR
RM1.5340635
|1 ESG до TRY
₺12.12932874
|1 ESG до JPY
¥53.180868
|1 ESG до RUB
₽34.93914847
|1 ESG до INR
₹29.48470047
|1 ESG до IDR
Rp5,588.57287632
|1 ESG до PHP
₱19.93600744
|1 ESG до EGP
￡E.17.12355769
|1 ESG до BRL
R$2.06928121
|1 ESG до CAD
C$0.49090032
|1 ESG до BDT
৳41.41630547
|1 ESG до NGN
₦530.1723456
|1 ESG до UAH
₴14.3520163
|1 ESG до VES
Bs18.408762
|1 ESG до PKR
Rs94.98239386
|1 ESG до KZT
₸180.8490415
|1 ESG до THB
฿11.71683611
|1 ESG до TWD
NT$11.17139131
|1 ESG до CHF
Fr0.31022173
|1 ESG до HKD
HK$2.65222534
|1 ESG до MAD
.د.م3.42266612