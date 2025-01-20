Сьогоднішня ціна Escrowed Illuvium 2 (SILV2)

Поточна ціна Escrowed Illuvium 2 (SILV2) сьогодні становить 20.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SILV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Escrowed Illuvium 2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.84 USD

- зміна ціни Escrowed Illuvium 2 протягом дня — -8.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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