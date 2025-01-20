Ціна Escrowed Illuvium 2 (SILV2)
Поточна ціна Escrowed Illuvium 2 (SILV2) сьогодні становить 20.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SILV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Escrowed Illuvium 2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.84 USD
- зміна ціни Escrowed Illuvium 2 протягом дня — -8.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SILV2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SILV2.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Escrowed Illuvium 2 до USD становила $ -1.88066577849728.
За останні 30 днів зміна ціни Escrowed Illuvium 2 до USD становила $ -2.9948735440.
За останні 60 днів зміна ціни Escrowed Illuvium 2 до USD становила $ -11.4868844380.
За останні 90 днів зміна ціни Escrowed Illuvium 2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.88066577849728
|-8.35%
|30 днів
|$ -2.9948735440
|-14.52%
|60 днів
|$ -11.4868844380
|-55.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Escrowed Illuvium 2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-8.35%
-9.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SILV2 до AUD
A$32.992
|1 SILV2 до GBP
￡16.7022
|1 SILV2 до EUR
€20.0014
|1 SILV2 до USD
$20.62
|1 SILV2 до MYR
RM92.79
|1 SILV2 до TRY
₺733.6596
|1 SILV2 до JPY
¥3,216.72
|1 SILV2 до RUB
₽2,113.3438
|1 SILV2 до INR
₹1,783.4238
|1 SILV2 до IDR
Rp338,032.7328
|1 SILV2 до PHP
₱1,205.8576
|1 SILV2 до EGP
￡E.1,035.7426
|1 SILV2 до BRL
R$125.1634
|1 SILV2 до CAD
C$29.6928
|1 SILV2 до BDT
৳2,505.1238
|1 SILV2 до NGN
₦32,068.224
|1 SILV2 до UAH
₴868.102
|1 SILV2 до VES
Bs1,113.48
|1 SILV2 до PKR
Rs5,745.1444
|1 SILV2 до KZT
₸10,938.91
|1 SILV2 до THB
฿708.7094
|1 SILV2 до TWD
NT$675.7174
|1 SILV2 до CHF
Fr18.7642
|1 SILV2 до HKD
HK$160.4236
|1 SILV2 до MAD
.د.م207.0248