Ціна Escoin (ELG)
Поточна ціна Escoin (ELG) сьогодні становить 0,274898 USD з ринковою капіталізацією $ 50,64M USD. Ціна ELG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Escoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Escoin протягом дня — -1,84%
- циркуляційна пропозиція – 184,21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Escoin до USD становила $ -0,0051591382155027.
За останні 30 днів зміна ціни Escoin до USD становила $ -0,0060134487.
За останні 60 днів зміна ціни Escoin до USD становила $ -0,0048151408.
За останні 90 днів зміна ціни Escoin до USD становила $ +0,16637081413980212.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0051591382155027
|-1,84%
|30 днів
|$ -0,0060134487
|-2,18%
|60 днів
|$ -0,0048151408
|-1,75%
|90 днів
|$ +0,16637081413980212
|+153,30%
Останній аналіз цін Escoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
-1,84%
-6,06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.
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