Сьогоднішня ціна Escoin (ELG)

Поточна ціна Escoin (ELG) сьогодні становить 0,274898 USD з ринковою капіталізацією $ 50,64M USD. Ціна ELG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Escoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Escoin протягом дня — -1,84%

- циркуляційна пропозиція – 184,21M USD

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