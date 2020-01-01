Токеноміка Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Дізнайтеся ключову інформацію про Escaped Lab Monkeys (MONKEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Офіційний вебсайт: https://escapedmonkeys.com Купити MONKEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Escaped Lab Monkeys (MONKEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,34K $ 24,34K $ 24,34K Загальна пропозиція: $ 932,94M $ 932,94M $ 932,94M Циркуляційна пропозиція: $ 932,94M $ 932,94M $ 932,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,34K $ 24,34K $ 24,34K Історичний максимум: $ 0,00736887 $ 0,00736887 $ 0,00736887 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Токеноміка Escaped Lab Monkeys (MONKEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Escaped Lab Monkeys (MONKEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONKEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONKEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONKEY, досліджуйте ціну токена MONKEY в реальному часі!

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