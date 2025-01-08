Ціна Escaped Lab Monkeys (MONKEY)
Поточна ціна Escaped Lab Monkeys (MONKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.90K USD. Ціна MONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Escaped Lab Monkeys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.62 USD
- зміна ціни Escaped Lab Monkeys протягом дня — -8.21%
- циркуляційна пропозиція – 932.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Escaped Lab Monkeys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Escaped Lab Monkeys до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Escaped Lab Monkeys до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Escaped Lab Monkeys до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.21%
|30 днів
|$ 0
|-26.88%
|60 днів
|$ 0
|-98.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Escaped Lab Monkeys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-8.21%
-9.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌
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