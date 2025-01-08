Сьогоднішня ціна Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Поточна ціна Escaped Lab Monkeys (MONKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.90K USD. Ціна MONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Escaped Lab Monkeys:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.62 USD

- зміна ціни Escaped Lab Monkeys протягом дня — -8.21%

- циркуляційна пропозиція – 932.94M USD

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