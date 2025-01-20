Ціна ESAB ($ESAB)
Поточна ціна ESAB ($ESAB) сьогодні становить 0.050651 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $ESAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ESAB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.87 USD
- зміна ціни ESAB протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ESAB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ESAB до USD становила $ -0.0136058260.
За останні 60 днів зміна ціни ESAB до USD становила $ -0.0025224096.
За останні 90 днів зміна ціни ESAB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.13%
|30 днів
|$ -0.0136058260
|-26.86%
|60 днів
|$ -0.0025224096
|-4.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ESAB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
-0.13%
-11.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's the first community driven coin on Base blockchain, and simultaneously the first reverse coin on Base. ESAB=BASE reversed.
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