Ціна Ertha (ERTHA)
Поточна ціна Ertha (ERTHA) сьогодні становить 0.00125124 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна ERTHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ertha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.29K USD
- зміна ціни Ertha протягом дня — -3.61%
- циркуляційна пропозиція – 1.21B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ertha до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ertha до USD становила $ +0.0002116346.
За останні 60 днів зміна ціни Ertha до USD становила $ +0.0003649969.
За останні 90 днів зміна ціни Ertha до USD становила $ +0.0003132698816532927.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.61%
|30 днів
|$ +0.0002116346
|+16.91%
|60 днів
|$ +0.0003649969
|+29.17%
|90 днів
|$ +0.0003132698816532927
|+33.40%
Останній аналіз цін Ertha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-3.61%
+11.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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