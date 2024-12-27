Сьогоднішня ціна Ertha (ERTHA)

Поточна ціна Ertha (ERTHA) сьогодні становить 0.00125124 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна ERTHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ertha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.29K USD

- зміна ціни Ertha протягом дня — -3.61%

- циркуляційна пропозиція – 1.21B USD

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