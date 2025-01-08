Сьогоднішня ціна ERNIE ($ERNIE)

Поточна ціна ERNIE ($ERNIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.88K USD. Ціна $ERNIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ERNIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.20 USD

- зміна ціни ERNIE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 907.54M USD

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