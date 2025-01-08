Ціна ERNIE ($ERNIE)
Поточна ціна ERNIE ($ERNIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.88K USD. Ціна $ERNIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ERNIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.20 USD
- зміна ціни ERNIE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 907.54M USD
Отримуйте оновлення цін $ERNIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $ERNIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ERNIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ERNIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ERNIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ERNIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-29.10%
|60 днів
|$ 0
|-2.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ERNIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+11.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $ERNIE до AUD
A$--
|1 $ERNIE до GBP
￡--
|1 $ERNIE до EUR
€--
|1 $ERNIE до USD
$--
|1 $ERNIE до MYR
RM--
|1 $ERNIE до TRY
₺--
|1 $ERNIE до JPY
¥--
|1 $ERNIE до RUB
₽--
|1 $ERNIE до INR
₹--
|1 $ERNIE до IDR
Rp--
|1 $ERNIE до PHP
₱--
|1 $ERNIE до EGP
￡E.--
|1 $ERNIE до BRL
R$--
|1 $ERNIE до CAD
C$--
|1 $ERNIE до BDT
৳--
|1 $ERNIE до NGN
₦--
|1 $ERNIE до UAH
₴--
|1 $ERNIE до VES
Bs--
|1 $ERNIE до PKR
Rs--
|1 $ERNIE до KZT
₸--
|1 $ERNIE до THB
฿--
|1 $ERNIE до TWD
NT$--
|1 $ERNIE до CHF
Fr--
|1 $ERNIE до HKD
HK$--
|1 $ERNIE до MAD
.د.م--