Ціна Eris Staked Mnta (AMPMNTA)
Поточна ціна Eris Staked Mnta (AMPMNTA) сьогодні становить 0.150659 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMPMNTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eris Staked Mnta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.58 USD
- зміна ціни Eris Staked Mnta протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AMPMNTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AMPMNTA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eris Staked Mnta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eris Staked Mnta до USD становила $ -0.0413803474.
За останні 60 днів зміна ціни Eris Staked Mnta до USD становила $ -0.0261528204.
За останні 90 днів зміна ціни Eris Staked Mnta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0413803474
|-27.46%
|60 днів
|$ -0.0261528204
|-17.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eris Staked Mnta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eris Staked MNTA is a liquid staking derivative representative of MNTA by MantaDAO. Using Eris Protocol, MNTA is takked into the DAO and rewards are automatically compounded on the token into more MNTA.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AMPMNTA до AUD
A$0.23804122
|1 AMPMNTA до GBP
￡0.1205272
|1 AMPMNTA до EUR
€0.14312605
|1 AMPMNTA до USD
$0.150659
|1 AMPMNTA до MYR
RM0.65837983
|1 AMPMNTA до TRY
₺5.36948676
|1 AMPMNTA до JPY
¥23.502804
|1 AMPMNTA до RUB
₽14.7344502
|1 AMPMNTA до INR
₹12.98379262
|1 AMPMNTA до IDR
Rp2,429.98353077
|1 AMPMNTA до PHP
₱8.77588675
|1 AMPMNTA до EGP
￡E.7.57513452
|1 AMPMNTA до BRL
R$0.89039469
|1 AMPMNTA до CAD
C$0.21544237
|1 AMPMNTA до BDT
৳18.33821348
|1 AMPMNTA до NGN
₦234.67097817
|1 AMPMNTA до UAH
₴6.31562528
|1 AMPMNTA до VES
Bs8.436904
|1 AMPMNTA до PKR
Rs41.90730744
|1 AMPMNTA до KZT
₸77.89974254
|1 AMPMNTA до THB
฿5.05460945
|1 AMPMNTA до TWD
NT$4.93257566
|1 AMPMNTA до CHF
Fr0.1355931
|1 AMPMNTA до HKD
HK$1.17212702
|1 AMPMNTA до MAD
.د.م1.50056364