Сьогоднішня ціна Eris Staked Mnta (AMPMNTA)

Поточна ціна Eris Staked Mnta (AMPMNTA) сьогодні становить 0.150659 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMPMNTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eris Staked Mnta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.58 USD

- зміна ціни Eris Staked Mnta протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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