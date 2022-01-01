Токеноміка Eris Staked Kuji (AMPKUJI) Дізнайтеся ключову інформацію про Eris Staked Kuji (AMPKUJI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eris Staked Kuji (AMPKUJI) What is the project about? ERIS is a Liquid Staking and Slow-burn Arbitrage Protocol based in the Cosmos Ecosystem. What makes your project unique? Eris contains no platform token and by holding amp staking derivatives, you receive part of the performance fees collected by Eris Protocol on the corresponding blockchain. History of your project. Eris Protocol was originally created in 2022 on the Terra blockchain with ampLUNA as its first LSD coin. It now boasts multiple LSDs across various chains within Cosmos. What’s next for your project? We intend to continue launching LSD coins while also expanding the utility and composability of the current selection. What can your token be used for? ampKUJI is a liquid staked version of KUJI and allows users to receive staking yield while also keeping their KUJI token liquid and available for utility. Офіційний вебсайт: https://www.erisprotocol.com/ Купити AMPKUJI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eris Staked Kuji (AMPKUJI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eris Staked Kuji (AMPKUJI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 337,86K $ 337,86K $ 337,86K Історичний максимум: $ 5,64 $ 5,64 $ 5,64 Історичний мінімум: $ 0,203244 $ 0,203244 $ 0,203244 Поточна ціна: $ 0,268814 $ 0,268814 $ 0,268814 Дізнайтеся більше про ціну Eris Staked Kuji (AMPKUJI)

Токеноміка Eris Staked Kuji (AMPKUJI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eris Staked Kuji (AMPKUJI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AMPKUJI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AMPKUJI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AMPKUJI, досліджуйте ціну токена AMPKUJI в реальному часі!

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