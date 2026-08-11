Сьогоднішня ціна ERIS Arbitrage LUNA

Поточна ціна ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) сьогодні становить $ 0,126616, зі зміною 1,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARBLUNA до USD становить $ 0,126616 за ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 173 227, з циркуляційною пропозицією у 1,36M ARBLUNA. Протягом останніх 24 годин ARBLUNA торгувався між $ 0,124174 (мінімум) та $ 0,126631 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,606495, тоді як історичний мінімум — $ 0,088229.

У короткостроковій динаміці ARBLUNA змінився на +1,09% за останню годину та на +3,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 108,47.

Ринкова інформація щодо ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Ринкова капіталізація $ 173,23K$ 173,23K $ 173,23K Обсяг (за 24 год) $ 108,47$ 108,47 $ 108,47 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 173,23K$ 173,23K $ 173,23K Циркуляційне постачання 1,36M 1,36M 1,36M Загальна пропозиція 1 364 877,514054 1 364 877,514054 1 364 877,514054

Поточна ринкова капіталізація ERIS Arbitrage LUNA — $ 173,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 108,47. Циркуляційна пропозиція ARBLUNA — 1,36M, зі загальною пропозицією 1364877.514054. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 173,23K.