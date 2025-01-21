Ціна Eris Amplified WHALE (AMPWHALE)
Поточна ціна Eris Amplified WHALE (AMPWHALE) сьогодні становить 0.0029177 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMPWHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eris Amplified WHALE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.39 USD
- зміна ціни Eris Amplified WHALE протягом дня — -2.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eris Amplified WHALE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eris Amplified WHALE до USD становила $ -0.0007059742.
За останні 60 днів зміна ціни Eris Amplified WHALE до USD становила $ -0.0005895154.
За останні 90 днів зміна ціни Eris Amplified WHALE до USD становила $ -0.000854533943453474.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.12%
|30 днів
|$ -0.0007059742
|-24.19%
|60 днів
|$ -0.0005895154
|-20.20%
|90 днів
|$ -0.000854533943453474
|-22.65%
Останній аналіз цін Eris Amplified WHALE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-2.12%
-4.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a Liquid Staking Token of WHALE. The issuer is Eris Protocol
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