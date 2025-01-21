Ціна Eris amplified OSMO (AMPOSMO)
Поточна ціна Eris amplified OSMO (AMPOSMO) сьогодні становить 0.492597 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMPOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eris amplified OSMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.98 USD
- зміна ціни Eris amplified OSMO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eris amplified OSMO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eris amplified OSMO до USD становила $ -0.0132632727.
За останні 60 днів зміна ціни Eris amplified OSMO до USD становила $ -0.0329041988.
За останні 90 днів зміна ціни Eris amplified OSMO до USD становила $ -0.1016428721751696.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0132632727
|-2.69%
|60 днів
|$ -0.0329041988
|-6.67%
|90 днів
|$ -0.1016428721751696
|-17.10%
Останній аналіз цін Eris amplified OSMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a liquid staking token of OSMO, issued by Eris Protocol
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