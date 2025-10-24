Актуальна ціна Eris Amplified Luna сьогодні становить 0,179861 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMPLUNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMPLUNA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Eris Amplified Luna сьогодні становить 0,179861 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMPLUNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMPLUNA на MEXC вже зараз.

Інформація щодо ціни Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,173843
$ 0,173843$ 0,173843
Мін. за 24 год
$ 0,179901
$ 0,179901$ 0,179901
Макс. за 24 год

$ 0,173843
$ 0,173843$ 0,173843

$ 0,179901
$ 0,179901$ 0,179901

$ 4,1
$ 4,1$ 4,1

$ 0,07169
$ 0,07169$ 0,07169

+0,07%

+2,87%

+4,61%

+4,61%

Актуальна ціна Eris Amplified Luna (AMPLUNA) становить $0,179861. За останні 24 години AMPLUNA торгувався між мінімумом у $ 0,173843 і максимумом у $ 0,179901, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMPLUNA становить $ 4,1, тоді як його історичний мінімум — $ 0,07169.

Що стосується короткострокових результатів, то AMPLUNA змінився на +0,07% за останню годину, +2,87% за 24 години та на +4,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

$ 523,01K
$ 523,01K$ 523,01K

--
----

$ 523,01K
$ 523,01K$ 523,01K

2,91M
2,91M 2,91M

2 907 902,456461
2 907 902,456461 2 907 902,456461

Поточна ринкова капіталізація Eris Amplified Luna — $ 523,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMPLUNA — 2,91M, зі загальною пропозицією 2907902.456461. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 523,01K.

Історія ціни Eris Amplified Luna (AMPLUNA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eris Amplified Luna до USD становила $ +0,00501924.
За останні 30 днів зміна ціни Eris Amplified Luna до USD становила $ -0,0490694442.
За останні 60 днів зміна ціни Eris Amplified Luna до USD становила $ -0,1094129895.
За останні 90 днів зміна ціни Eris Amplified Luna до USD становила $ 0.

Період Зміна (USD) Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00501924+2,87%
30 днів$ -0,0490694442-27,28%
60 днів$ -0,1094129895-60,83%
90 днів$ 0--

Що таке Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Прогноз ціни Eris Amplified Luna (USD)

Скільки коштуватиме Eris Amplified Luna (AMPLUNA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Eris Amplified Luna (AMPLUNA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Eris Amplified Luna.

Перегляньте прогноз ціни Eris Amplified Luna вже зараз!

AMPLUNA до місцевих валют

Токеноміка Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Розуміння токеноміки Eris Amplified Luna (AMPLUNA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AMPLUNA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Скільки сьогодні коштує Eris Amplified Luna (AMPLUNA)?
Актуальна ціна AMPLUNA у USD становить 0,179861 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AMPLUNA до USD?
Поточна ціна AMPLUNA до USD — $ 0,179861. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Eris Amplified Luna?
Ринкова капіталізація AMPLUNA — $ 523,01K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AMPLUNA?
Циркуляційна пропозиція AMPLUNA — 2,91M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AMPLUNA?
AMPLUNA досяг історичної максимальної ціни у 4,1 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AMPLUNA?
Історична мінімальна ціна AMPLUNA становила 0,07169 USD.
Який обсяг торгівлі AMPLUNA?
Актуальний обсяг торгівлі AMPLUNA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AMPLUNA цього року?
AMPLUNA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AMPLUNA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:58:00 (UTC+8)

