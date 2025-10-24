Інформація щодо ціни Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,173843 $ 0,173843 $ 0,173843 Мін. за 24 год $ 0,179901 $ 0,179901 $ 0,179901 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,173843$ 0,173843 $ 0,173843 Макс. за 24 год $ 0,179901$ 0,179901 $ 0,179901 Рекордний максимум $ 4,1$ 4,1 $ 4,1 Найнижча ціна $ 0,07169$ 0,07169 $ 0,07169 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +2,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,61%

Актуальна ціна Eris Amplified Luna (AMPLUNA) становить $0,179861. За останні 24 години AMPLUNA торгувався між мінімумом у $ 0,173843 і максимумом у $ 0,179901, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMPLUNA становить $ 4,1, тоді як його історичний мінімум — $ 0,07169.

Що стосується короткострокових результатів, то AMPLUNA змінився на +0,07% за останню годину, +2,87% за 24 години та на +4,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Ринкова капіталізація $ 523,01K$ 523,01K $ 523,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 523,01K$ 523,01K $ 523,01K Циркуляційне постачання 2,91M 2,91M 2,91M Загальна пропозиція 2 907 902,456461 2 907 902,456461 2 907 902,456461

Поточна ринкова капіталізація Eris Amplified Luna — $ 523,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMPLUNA — 2,91M, зі загальною пропозицією 2907902.456461. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 523,01K.