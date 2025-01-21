Ціна Eric the Goldfish (ERIC)
Поточна ціна Eric the Goldfish (ERIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ERIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eric the Goldfish:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.86 USD
- зміна ціни Eric the Goldfish протягом дня — -6.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eric the Goldfish до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eric the Goldfish до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eric the Goldfish до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eric the Goldfish до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.73%
|30 днів
|$ 0
|-8.92%
|60 днів
|$ 0
|-69.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eric the Goldfish: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.58%
-6.73%
+11.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oh hi im Elon’s fish eric nice to meet you Eric the Goldfish is a meme token, Fun for the community and long-term benefit for holders. We are more than just a token, we created an engaging fishing game that blends the world of blockchain fun. Join us in the pursuit of adventures as we cast our nets together. Eric the Goldfish is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $ERIC is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $ERIC show you the way.
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