Сьогоднішня ціна Eric the Goldfish (ERIC)

Поточна ціна Eric the Goldfish (ERIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ERIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eric the Goldfish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.86 USD

- зміна ціни Eric the Goldfish протягом дня — -6.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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