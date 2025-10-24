Інформація щодо ціни Erha (二哈) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02344646$ 0,02344646 $ 0,02344646 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) -19,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,63%

Актуальна ціна Erha (二哈) становить --. За останні 24 години 二哈 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 二哈 становить $ 0,02344646, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 二哈 змінився на +0,35% за останню годину, -19,32% за 24 години та на +6,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Erha (二哈)

Ринкова капіталізація $ 10,14K$ 10,14K $ 10,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,14K$ 10,14K $ 10,14K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Erha — $ 10,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 二哈 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,14K.