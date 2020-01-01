Токеноміка ErgOne (ERGONE) Дізнайтеся ключову інформацію про ErgOne (ERGONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ErgOne (ERGONE) ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Офіційний вебсайт: https://ergone.io/ Whitepaper: https://ergone.io/manifesto Купити ERGONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ErgOne (ERGONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ErgOne (ERGONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,54K $ 37,54K $ 37,54K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 931,20K $ 931,20K $ 931,20K FDV (повністю розведена вартість): $ 40,32K $ 40,32K $ 40,32K Історичний максимум: $ 0,712331 $ 0,712331 $ 0,712331 Історичний мінімум: $ 0,03683335 $ 0,03683335 $ 0,03683335 Поточна ціна: $ 0,04033759 $ 0,04033759 $ 0,04033759 Дізнайтеся більше про ціну ErgOne (ERGONE)

Токеноміка ErgOne (ERGONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ErgOne (ERGONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ERGONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ERGONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ERGONE, досліджуйте ціну токена ERGONE в реальному часі!

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