Інформація щодо ціни ErectusDAO (YUGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,184122 $ 0,184122 $ 0,184122 Мін. за 24 год $ 0,195676 $ 0,195676 $ 0,195676 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,184122$ 0,184122 $ 0,184122 Макс. за 24 год $ 0,195676$ 0,195676 $ 0,195676 Рекордний максимум $ 0,281013$ 0,281013 $ 0,281013 Найнижча ціна $ 0,178234$ 0,178234 $ 0,178234 Зміна ціни (за 1 год) +0,66% Зміна ціни (1 дн.) +6,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,07%

Актуальна ціна ErectusDAO (YUGE) становить $0,195466. За останні 24 години YUGE торгувався між мінімумом у $ 0,184122 і максимумом у $ 0,195676, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUGE становить $ 0,281013, тоді як його історичний мінімум — $ 0,178234.

Що стосується короткострокових результатів, то YUGE змінився на +0,66% за останню годину, +6,11% за 24 години та на +1,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ErectusDAO (YUGE)

Ринкова капіталізація $ 311,82K$ 311,82K $ 311,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 311,82K$ 311,82K $ 311,82K Циркуляційне постачання 1,60M 1,60M 1,60M Загальна пропозиція 1 595 241,433839235 1 595 241,433839235 1 595 241,433839235

Поточна ринкова капіталізація ErectusDAO — $ 311,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUGE — 1,60M, зі загальною пропозицією 1595241.433839235. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 311,82K.