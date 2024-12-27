Сьогоднішня ціна erebus (ERB)

Поточна ціна erebus (ERB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.74K USD. Ціна ERB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності erebus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 680.79 USD

- зміна ціни erebus протягом дня — -8.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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