Токеноміка EquityPay (EQPAY) Дізнайтеся ключову інформацію про EquityPay (EQPAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EquityPay (EQPAY) EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked. Офіційний вебсайт: https://equitypay.org/ Whitepaper: https://equitypay.org/wp-content/uploads/2023/05/EquityPay-Whitepaper-V2.pdf Купити EQPAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EquityPay (EQPAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EquityPay (EQPAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 661,92K $ 661,92K $ 661,92K Загальна пропозиція: $ 12,72M $ 12,72M $ 12,72M Циркуляційна пропозиція: $ 12,71M $ 12,71M $ 12,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 662,65K $ 662,65K $ 662,65K Історичний максимум: $ 0,59076 $ 0,59076 $ 0,59076 Історичний мінімум: $ 0,00397447 $ 0,00397447 $ 0,00397447 Поточна ціна: $ 0,05209 $ 0,05209 $ 0,05209 Дізнайтеся більше про ціну EquityPay (EQPAY)

Токеноміка EquityPay (EQPAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EquityPay (EQPAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EQPAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EQPAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EQPAY, досліджуйте ціну токена EQPAY в реальному часі!

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