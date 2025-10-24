Інформація щодо ціни EquitEdge (EEG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,05005 $ 0,05005 $ 0,05005 Мін. за 24 год $ 0,05005 $ 0,05005 $ 0,05005 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,05005$ 0,05005 $ 0,05005 Макс. за 24 год $ 0,05005$ 0,05005 $ 0,05005 Рекордний максимум $ 0,058283$ 0,058283 $ 0,058283 Найнижча ціна $ 0,04823955$ 0,04823955 $ 0,04823955 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна EquitEdge (EEG) становить $0,05005. За останні 24 години EEG торгувався між мінімумом у $ 0,05005 і максимумом у $ 0,05005, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EEG становить $ 0,058283, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04823955.

Що стосується короткострокових результатів, то EEG змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EquitEdge (EEG)

Ринкова капіталізація $ 20,02M$ 20,02M $ 20,02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,02M$ 25,02M $ 25,02M Циркуляційне постачання 400,00M 400,00M 400,00M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EquitEdge — $ 20,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EEG — 400,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,02M.