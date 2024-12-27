Сьогоднішня ціна Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Поточна ціна Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) сьогодні становить 1.49 USD з ринковою капіталізацією $ 12.12M USD. Ціна EPENDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equilibria Finance ePENDLE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.05 USD

- зміна ціни Equilibria Finance ePENDLE протягом дня — +4.57%

- циркуляційна пропозиція – 8.14M USD

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