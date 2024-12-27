Ціна Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)
Поточна ціна Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) сьогодні становить 1.49 USD з ринковою капіталізацією $ 12.12M USD. Ціна EPENDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Equilibria Finance ePENDLE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.05 USD
- зміна ціни Equilibria Finance ePENDLE протягом дня — +4.57%
- циркуляційна пропозиція – 8.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equilibria Finance ePENDLE до USD становила $ +0.065097.
За останні 30 днів зміна ціни Equilibria Finance ePENDLE до USD становила $ -0.2219462280.
За останні 60 днів зміна ціни Equilibria Finance ePENDLE до USD становила $ +0.2943644000.
За останні 90 днів зміна ціни Equilibria Finance ePENDLE до USD становила $ +0.5053265997983282.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.065097
|+4.57%
|30 днів
|$ -0.2219462280
|-14.89%
|60 днів
|$ +0.2943644000
|+19.76%
|90 днів
|$ +0.5053265997983282
|+51.32%
Останній аналіз цін Equilibria Finance ePENDLE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.57%
+7.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.
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¥235.0475
|1 EPENDLE до RUB
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|1 EPENDLE до IDR
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C$2.1456
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