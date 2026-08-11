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Поточна ціна Equilibria Finance сьогодні становить 0.02799931 USD. Ринкова капіталізація EQB становить 2,800,013 USD. Відстежуйте оновлення цін EQB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Equilibria Finance сьогодні становить 0.02799931 USD. Ринкова капіталізація EQB становить 2,800,013 USD. Відстежуйте оновлення цін EQB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EQB

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Ціна Equilibria Finance (EQB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EQB до USD:

$0.02802627
$0.02802627$0.02802627
-2.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Equilibria Finance (EQB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:08:33 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Equilibria Finance

Поточна ціна Equilibria Finance (EQB) сьогодні становить $ 0.02799931, зі зміною 2.84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EQB до USD становить $ 0.02799931 за EQB.

Equilibria Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,800,013, з циркуляційною пропозицією у 100.00M EQB. Протягом останніх 24 годин EQB торгувався між $ 0.02798864 (мінімум) та $ 0.02882183 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.18, тоді як історичний мінімум — $ 0.01083548.

У короткостроковій динаміці EQB змінився на -0.14% за останню годину та на -1.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.46.

Ринкова інформація щодо Equilibria Finance (EQB)

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Equilibria Finance — $ 2.80M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.46. Циркуляційна пропозиція EQB — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.80M.

Історія ціни Equilibria Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.02798864
$ 0.02798864$ 0.02798864
Мін. за 24 год
$ 0.02882183
$ 0.02882183$ 0.02882183
Макс. за 24 год

$ 0.02798864
$ 0.02798864$ 0.02798864

$ 0.02882183
$ 0.02882183$ 0.02882183

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.01083548
$ 0.01083548$ 0.01083548

-0.14%

-2.83%

-1.29%

-1.29%

Історія ціни Equilibria Finance (EQB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equilibria Finance до USD становила $ -0.000817877182262425.
За останні 30 днів зміна ціни Equilibria Finance до USD становила $ -0.0010738015.
За останні 60 днів зміна ціни Equilibria Finance до USD становила $ -0.0098343880.
За останні 90 днів зміна ціни Equilibria Finance до USD становила $ +0.000000001922269372.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000817877182262425-2.83%
30 днів$ -0.0010738015-3.83%
60 днів$ -0.0098343880-35.12%
90 днів$ +0.000000001922269372+0.00%

Прогноз ціни Equilibria Finance

Прогноз ціни Equilibria Finance (EQB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EQB у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Equilibria Finance (EQB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Equilibria Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Equilibria Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EQB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Equilibria Finance.

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Ресурс Equilibria Finance (EQB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Equilibria Finance

Яка зараз ціна Equilibria Finance?

Equilibria Finance (EQB) торгують за ₴1.2339084807354473040000, що відображає зміну ціни на рівні -2.83% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Equilibria Finance у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer, EQB часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують EQB сьогодні?

За останні 24 години EQB зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Equilibria Finance?

Сьогодні в обігу знаходиться 100000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг EQB?

Наразі Equilibria Finance займає ринковий рейтинг №1948 з ринковою капіталізацією ₴123394461.75171823920000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Equilibria Finance за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -2.83% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Equilibria Finance порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer EQB демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Equilibria Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:08:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Equilibria Finance (EQB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Equilibria Finance

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