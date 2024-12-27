Ціна Equilibria (XEQ)
Поточна ціна Equilibria (XEQ) сьогодні становить 0.00517109 USD з ринковою капіталізацією $ 314.84K USD. Ціна XEQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Equilibria:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71K USD
- зміна ціни Equilibria протягом дня — -9.08%
- циркуляційна пропозиція – 60.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equilibria до USD становила $ -0.000516441806389827.
За останні 30 днів зміна ціни Equilibria до USD становила $ +0.0022397935.
За останні 60 днів зміна ціни Equilibria до USD становила $ +0.0027275793.
За останні 90 днів зміна ціни Equilibria до USD становила $ +0.000409327849968728.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000516441806389827
|-9.08%
|30 днів
|$ +0.0022397935
|+43.31%
|60 днів
|$ +0.0027275793
|+52.75%
|90 днів
|$ +0.000409327849968728
|+8.60%
Останній аналіз цін Equilibria: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-9.08%
+11.40%
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