Сьогоднішня ціна Equilibria (XEQ)

Поточна ціна Equilibria (XEQ) сьогодні становить 0.00517109 USD з ринковою капіталізацією $ 314.84K USD. Ціна XEQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equilibria:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71K USD

- зміна ціни Equilibria протягом дня — -9.08%

- циркуляційна пропозиція – 60.88M USD

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